Czwartkowy quiz z geografii. Państwa bez dostępu do morza. Zgadnij kraj po sąsiadach

W tym quizie Twoim zadaniem będzie wskazanie państwa na podstawie krajów, z którymi graniczy. Przy każdym pytaniu otrzymasz zestaw państw sąsiadujących z poszukiwanym krajem. To właśnie one będą Twoją wskazówką. Czasem odpowiedź może wydawać się oczywista, ale w innych przypadkach potrzebne będzie dokładniejsze przeanalizowanie mapy świata.

Państwa śródlądowe, które nie posiadają własnej linii brzegowej nad morzem lub oceanem. Zamiast plaż i portów mają granice lądowe z innymi państwami. Na świecie znajduje się kilkadziesiąt takich krajów, a wiele z nich leży w Europie, Azji i Afryce. Niektóre są otoczone przez zaledwie dwóch sąsiadów, inne graniczą z wieloma państwami, dzięki czemu ich położenie może być łatwiejsze do rozpoznania.

Ten quiz sprawdzi nie tylko znajomość nazw państw, ale także Twoją orientację na mapie świata, pamięć geograficzną i umiejętność łączenia faktów. Nie musisz znać wszystkich stolic, powierzchni czy populacji – tym razem najważniejsze są granice i położenie poszczególnych krajów.

Na początku pytania mogą wydawać się łatwe, jednak kolejne zagadki mogą wymagać coraz większego skupienia. Niektóre zestawy są bardzo charakterystyczne i pozwalają szybko znaleźć właściwą odpowiedź. W innych przypadkach trzeba będzie wykluczać kolejne możliwości i dokładnie przeanalizować, jakie państwo może mieć podanych sąsiadów.

Quiz to także dobra okazja, aby przypomnieć sobie mniej oczywiste fakty dotyczące geografii. Czy wiesz, które państwa Europy nie mają dostępu do morza? Potrafisz wskazać śródlądowe kraje Afryki? A może bez problemu rozpoznasz państwa Azji ukryte między swoimi sąsiadami? Właśnie takie pytania mogą pojawić się podczas zabawy.

Zasada jest prosta: poznajesz sąsiadów, a następnie wskazujesz państwo, które znajduje się pomiędzy nimi. Brzmi łatwo? Przekonaj się! Z każdym pytaniem możesz zdobywać kolejne punkty i sprawdzać, jak dobrze znasz polityczną mapę świata. Powodzenia!