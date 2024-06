Cztery osoby trafiły do szpitala. Karetka jadąca z pacjentem zderzyła się z audi

W pobliżu placu zabaw padły strzały! Policjanci wpadli do mieszkania

Co tam się stało?!

Napad w Lublinie. Ze scyzorykiem na 14-latka. Nie uwierzysz, o co poszło!

Do tego poważnie wyglądającego wypadku doszło w środę (12 czerwca) o godziny 10. Na DK 74 w miejscowości Płoskie karetka zderzyła się z audi. Obaj jechali od strony Szczebrzeszyna w kierunku Zamościa. - Karetka pogotowia ratunkowego przemieszczała się z włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi. Przed nią jechał kierujący Audi. Na skrzyżowaniu w miejscowości Płoskie, gdzie znajduje się wjazd na teren sklepowego parkingu, kierujący audi rozpoczął manewr skrętu w lewo. W tym samym czasie kierowca karetki zaczął wyprzedzać osobówkę. Doszło do zderzenia pojazdów, karetka uderzyła w tył audi. Następnie siłą uderzenia pojazd osobowy przemieścił się do przydrożnego rowu - informuje aspirant sztabowy Dorota Krukowska – Bubiło z KMP Zamość.

Do szpitala trafiły 4 osoby. Kierujący i 61-letnia pasażerka audi oraz dwie osoby z personelu medycznego karetki w wieku 56 i 68 lat. Do szpitala została przetransportowana również przewożona w karetce pacjentka. Audi kierował 67-letni mieszkaniec Zamościa, kierowcą karetki pogotowia był 39-latek z gminy Szczebrzeszyn. Policyjne badanie stanu trzeźwości wykazało, że obaj kierowcy byli trzeźwi.

To już kolejny podobny wypadek, który w ostatnim czasie wydarzył się w woj. lubelskim. 9 czerwca w Siedliskach (woj. lubelska) karetka na sygnale zderzyła się z samochodem osobowym. Do szpitala zostały przetransportowane trzy osoby.

Adrian roztrzaskał się w drodze do domu Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.