Cztery osoby jechały z pijanym 34-latek. Doprowadził do czołówki. 11-latka w szpitalu. "Co się dzieje z ludźmi?"

Do zdarzenia doszło w czwartek (26 stycznia). Około godziny 17 w miejscowości Nowosiółki (gmina Telatyn) na drodze wojewódzkiej numer 852 zderzyły się czołowo dwa samochody. - Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że 34-letni kierujący volvo, na prostym odcinku drogi, podczas wyprzedzania zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z naprzeciwka 46-letnim kierującym volkswagenem - informuje młodszy aspirant Małgorzata Pawłowska. Wcześniej policja informowało, że kierowca wyprzedzał na podwójnej ciągłej.

Kierowca volvo był pijany. Jego 11-letnia pasażerka trafiła do szpitala

Volvo jechało 5 osób, z czego 4 to mieszkańcy gminy Telatyn. 11-letnia pasażerka trafiła do szpitala. Natomiast volkswagenem podróżowały 2 osoby z gminy Dołhobyczów, które także zostały zabrane do szpitala. 34-letni kierowca volvo był pijany; w organizmie miał ponad 1,5 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany. Odpowie za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości. Grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśniają policjanci z tomaszowskiej komendy.

Pod filmem, który udostępniła policja, pojawiły się komentarze wstrząśniętych internautów: "Co się dzieje z ludźmi", "Jak można pozwolić prowadzić pojazd nietrzeźwej osobie? Jak można wsiąść i jechać z taką osobą będąc pasażerem?".

