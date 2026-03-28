Czas przełomu przyniesie wiele zmian. Finanse i miłość. Co czeka Twój znak zodiaku? Horoskop tygodniowy

Baran

21.03-20.04

SZCZĘŚLIWY TRAF

W tym tygodniu sprzyja ci szczęście. Możesz albo wygrać w grze losowej, albo niespodziewanie wpaść na środku ulicy na osobę, za którą od dawna skrycie tęskniłeś. W każdym razie bez twojego udziału będą dziać się rzeczy pozytywne, a nawet wymarzone.

RADA: Nie komplikuj nadmiernie życia. Postaraj się pomyśleć, że szklanka jest do połowy pełna, a nie do połowy pusta.

Byk

21.04-21.05

DOKOŃCZENIE ZADANIA

W najbliższych dniach zakończysz coś, nad czym od dawna pracowałeś. To świetny czas na sfinalizowanie jakiegoś kontraktu, podjęcie decyzji finansowej lub dokończenie budowy domu. Nie podejmuj się na razie nowych zadań, a kończ to, co zacząłeś.

RADA: Już niebawem czeka cię odpoczynek, jednak jeszcze nie teraz. Warto póki co zakasać rękawy, potem twoje wysiłki zostaną należycie docenione.

Bliźnięta

22.05-21.06

CZAS NA ZMIANY

Już od Nowego Roku Chciałeś coś zmienić w swoim życiu. Teraz będzie ku temu najlepsza okazja! Nie martw się, że niełatwo było ci zacząć, bo tak naprawdę miało to swoje niewątpliwie dobre strony. Teraz masz większe szanse na realizację marzeń.

RADA: Nie słuchaj podszeptów Barana, bo on wcale nie orientuje się w sytuacji tak, jak deklaruje, to zwyczajny chwalipięta!

Rak

22.06-22.07

WIELKIE ZASKOCZENIE

Zorientujesz się w tym tygodniu, że zdecydowanie pochopnie oceniałeś pewną osobę lub swoją sytuację osobistą, a nawet jedno i drugie. Jednak tak naprawdę poczujesz się lepiej po tym odkryciu, to będzie dla ciebie sygnałem do kolejnych zmian.

RADA: Żeby być skutecznym, nie wystarczy w tym przypadku skrupulatność. Musisz zebrać grupę osób, które chętnie pomogą ci w realizacji zadania.

Lew

23.07-22.08

NOWA DROGA ŻYCIA

Coś się zakończy, ale i coś się zacznie. Jak zwykle z optymizmem będziesz spoglądać w przyszłość i to zaprocentuje w przyszłości. Nikt nie chce rzucać ci teraz kłód pod nogi, a przecież wcześniej różnie bywało. Teraz możesz być już spokojny.

RADA: Najlepiej unikaj teraz Byka, a słuchaj rad Wodnika. Ton on powinien być twoim powiernikiem i osobą, której radzisz się w trudniejszych sprawach.

Panna

23.08-22.09

NOWOŚĆ W RODZINIE

Dostaniesz niebawem zaproszenie na czyjś ślub lub otrzymasz inną radosną wiadomość związaną ze swoją rodziną. Może doczekałeś się potomka, a może ktoś ci się oświadczyć? Jedno jest pewne – to będą dni pełne bardzo wesołych niespodzianek.

RADA: Nie bierz na swoje barki zbyt dużej ilości obowiązków, bo im nie podołasz. Najpierw załatw najpilniejsze sprawy, co do reszty – poproś kogoś o pomoc.

Waga

23.09-23.10

POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

Chyba ostatnio nieco zapomniałeś o tym, co udało ci się osiągnąć ciężką pracą w niedalekiej przeszłości. Przypomnij sobie, dlaczego to wszystko robiłeś i co możesz zrobić, by niejako wrócić do korzeni. Nie popełniaj wciąż tych samych starych błędów.

RADA: Pozwól sobie w tej kwestii na nieco więcej luzu. Ani nie zamykaj się w sobie, ani nie uciekaj w marzenie o niebieskich migdałach.

Skorpion

24.10-22.11

SZANSA NA PIENIĄDZE

Możesz się wzbogacić, jeżeli będziesz teraz spostrzegawczy i konsekwentny. Nie wchodź w spółki, a sam realizuj pomysły, które już od tak dawna chodzą ci po głowie, niekiedy wręcz nie dając ci spać. To bardzo dobry pomysł na biznes, nie porzucaj go.

RADA: Wiele się wydarzy, jeżeli tylko zrobisz sam pierwszy krok. Nie zdawaj się teraz na pomoc innych i nie stój z założonymi rękami.

Strzelec

23.11-21.12

ODPOCZYNEK OD KŁOPOTÓW

Zastanawiałeś się niedawno nad swoim życiem. Myślałeś, czy idziesz właściwą drogą, co powinieneś zmienić i czy na pewno właśnie tego chciałeś. Teraz najlepiej będzie, jeżeli gdzieś wyjedziesz lub po prostu samymi tylko myślami odetniesz się choć na parę dni od kłopotów.

RADA: Nie musisz wszystkiego załatwiać za jednym zamachem. Dobrze będzie, jeżeli jeszcze trochę poczekasz, wtedy sytuacja odpowiednio dojrzeje.

Koziorożec

22.12-20.01

KTO POD KIM DOŁKI KOPIE...

…ten sam w nie wpada. Ktoś, kto rozpowiadał o tobie niestworzone rzeczy, wpadnie w swoje własne sidła. Będziesz mógł się z tego tylko i wyłącznie śmiać, bo przecież sytuacja ta wcale nie była bardzo poważna, a ta osoba dostanie nauczkę.

RADA: Oddziel ziarna od plew. Pod koniec tygodnia będziesz musiał na nowo stawić czemuś czoło, ale wyjdziesz z tej potyczki naprawdę zwycięsko.

Wodnik

21.01-20.02

SPOKÓJ PO BURZY

Ostatnie rozmyślania i wydarzenia wprowadziły nieco zamieszania do twojego tak przecież zazwyczaj poukładanego życia. Teraz zrozumiesz, że podjąłeś słuszną decyzję i nareszcie przestaniesz zadawać sobie pytanie o to, czy dobrze postąpiłeś.

RADA: Nie wykonuj teraz żadnych gwałtownych ruchów. Chwilowo poprzestań na tym, co masz, potem przyjdzie pora na odważne kroki.

Ryby

21.02-20.03

KOLEJNE ZASKOCZENIA

Życie znowu przyniesie ci parę niespodzianek i znowu będą to niespodzianki zdecydowanie przyjemne. Przekonasz się, że los naprawdę ci teraz sprzyja i warto wykorzystać ten czas na przeżycie fantastycznej przygody swojego życia.

RADA: Postaw teraz na spontaniczność i ciesz się życiem. Nie zamartwiaj się niepotrzebnie przyszłością, bo szkoda na to czasu i nerwów.