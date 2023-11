Covid-19 wraca na Lubelszczyźnie? "Rośnie liczba zachorowań, są hospitalizacje"

Coraz więcej zakażeń koronawirusem w województwie lubelskim. Sanepid wydał komunikat

Koronawirus wraca na Lubelszczyznę? Jak informuje Sanepid, w regionie wzrasta liczba zakażeń Covid-19. „Od 1 do 15 listopada br., w województwie lubelskim zarejestrowano 1088 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2 potwierdzonych badaniami oraz 255 przypadków możliwych” – przekazała Polskiej Agencji Prasowej rzeczniczka lubelskiego sanepidu Agnieszka Dados. Jak dodaje przedstawicielka służb sanitarnych, mamy do czynienia ze wzrostem zakażeń w porównaniu z okresem od 16 do 31 października. Jest o 366 więcej zakażeń więcej oraz 103 przypadków możliwych. Do szpitala trafiło też o 67 pacjentów więcej niż w drugiej połowie października.

18 listopada: 1,4 tysiące nowych zachorowań w Polsce, 148 na Lubelszczyźnie

Jak wygląda sytuacja w całej Polsce? Jak poinformowało w sobotę, 18 listopada Ministerstwo Zdrowia, w kraju odnotowano 1,4 tys. nowych zachorowań na COVID-19 w Polsce, z czego aż 148 stwierdzono właśnie na Lubelszczyźnie. „W niektórych województwach wynosi on [odsetek dodatnich wyników testów na Covid-19] nawet 75 proc. Pokazuje to, iż rzeczywista liczba zakażeń jest znacznie większa” - powiedziała prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie.

