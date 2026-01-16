Co z Funduszem Kościelnym? Minister zabrał głos

Czym jest Fundusz Kościelny?

Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku. Aktualnie owa instytucja działa na rzecz wszystkich kościołów i innych związków wyznaniowych posiadających uregulowany status prawny w Polsce. Zgodnie z ustawami budżetowymi, Fundusz Kościelny jest finansowany z budżetu państwa, co nie do końca podoba się sporej części społeczeństwa.

Jeszcze przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. partie opozycyjne, w tym Koalicja Obywatelska i Lewica, zapowiadały likwidację Funduszu Kościelnego jako jedną z pierwszych reform rządowych. W programie "100 konkretów na pierwsze 100 dni" KO umieściła punkt o jego zniesieniu, powołując się na potrzebę finansowego rozdziału państwa od kościoła. Jak jednak wygląda sytuacja instytucji obecnie?

Co z Funduszem Kościelnym? Prace bez konkretów

Minister finansów Andrzej Domański na antenie radia RMF FM potwierdził, że prace nad zmianami w Funduszu Kościelnym trwają, ale jak dotąd nie zapadły żadne konkretne decyzje dotyczące jego likwidacji ani reformowania systemu wsparcia. Domański podkreślił też, że większość wydatków z funduszu to właśnie składki ubezpieczeniowe duchownych różnych wyznań. Ich usunięcie wymagałoby znalezienia alternatywnego systemu zabezpieczeń społecznych dla tych osób.

[...] miażdżąca większość wydatków tak zwanego funduszu kościelnego jest przeznaczona na składki tak zwanych duchownych. W związku z czym, teoretyczna likwidacja tego funduszu wymagałaby zastanowienia się, co z tymi osobami, co z tymi składkami. Więc musielibyśmy w jakiś sposób zastanowić się nad alternatywnym systemem - mówił na antenie radia Andrzej Domański, cytuje portal Fakt.pl. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Budżet nadal przewiduje środki na fundusz

Co ważne, pomimo obietnic o jego zniesieniu, Fundusz Kościelny pozostaje w budżecie. Na 2026 rok rząd zaplanował przeznaczyć na ten segment aż 272 mln zł. Więcej w tym temacie przeczytacie tutaj: 272 miliony złotych na emerytury księży. Rząd opublikował projekt ustawy budżetowej.

Obecna sytuacja sugeruje więc, że Fundusz Kościelny najprawdopodobniej nie zostanie zlikwidowany w najbliższej przyszłości. Prace nad jego reformą trwają, ale konkretne rozwiązania – czy to jego zniesienie, czy zastąpienie innym mechanizmem – nadal nie są znane.

