Co stało się z Karoliną? 35-latka wyszła z domu i ślad po niej zaginął

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-11-07 9:21

Trwają poszukiwania 35-letniej Karoliny Kukowskiej z Lublina. Kobieta wyszła z domu przy ul. Emilii Plater 1 listopada około godz. 9 i od tamtej pory nie wróciła ani nie skontaktowała się z rodziną. Policjanci publikują jej rysopis i apelują o pomoc. Każda informacja może być ważna.

Plecy policjanta i taśma policyjna. Na miniaturze zaginiona Karolina Kukowska. O poszukiwaniach przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Policja Lublin/ Materiały prasowe

Karoliny Kukowskiej poszukują funkcjonariusze z V Komisariatu Policji w Lublinie. Kobieta ostatni raz była widziana 1 listopada. Około godz. 9 wyszła z mieszkania przy ul. Emilii Plater. Od tego czasu nie wiadomo, gdzie przebywa.

Zaginiona ma około 165 cm wzrostu i szczupłą budowę ciała. Ma długie brązowe włosy z różowymi końcówkami. Charakterystycznym znakiem rozpoznawczym są liczne tatuaże na rękach i nogach. Na szyi ma tatuaż z napisem „1991”.

W dniu zaginięcia była ubrana w fioletowo-bordowy dres z białymi lampasami, czarną skórzaną kurtkę oraz białe buty marki Adidas z granatowymi paskami. Miała przy sobie granatową pikowaną torebkę i czarną apaszkę w białe wzory.

Policjanci apelują do wszystkich osób, które widziały Karolinę Kukowską lub wiedzą, gdzie może przebywać, o pilny kontakt z V Komisariatem Policji w Lublinie przy ul. Koncertowej 4A.

Informacje można przekazywać pod numerem telefonu 47 811 47 00 lub dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

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