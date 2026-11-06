"Błagałam, by zaczął się leczyć". Syn pani Wandy zmarł dwa miesiące po wypadku

Zuzanna Sekuła
Konsultacja: Zuzanna Sekuła
Andrzej Woźniak
2026-11-06 19:16

Jan A. (†49 l.) uczestniczył w wypadku. Jego samochód dachował w przydrożnym rowie. Choć auta zostały poważnie uszkodzone, żaden z uczestników nie odniósł obrażeń. Kilkanaście dni później mężczyzna źle się poczuł. Badania wykazały krwiaka w głowie, który wymagał regularnej kontroli. Janek nie podjął jednak leczenia. Zmarł dwa miesiące po kolizji.

  • Do karambolu doszło pod koniec sierpnia. Mazda 49-latka dachowała w przydrożnym rowie.
  • Dwa tygodnie po wypadku mężczyzna źle się poczuł. Badania wykazały krwiaka w głowie.
  • Matka namawiała syna do leczenia, ale ten nie posłuchał. Zmarł 26 października.
Sześć zakazów, mefedron i dachowanie w rowie. Pościg za audi na DK7

Groźnie wyglądający wypadek. Mazda dachowała w rowie

Jan A. z Radzynia Podlaskiego (woj. lubelskie) pod koniec sierpnia wybrał się swoją Mazdą do powiatu terespolskiego, by odwiedzić brata. Na początku podróży zatrzymał się w Zbuczynie, żeby zabrać kuzynkę. Trasę znał bardzo dobrze, ponieważ często pokonywał podobną drogę.

Dzień był pogodny, a na jezdni panował niewielki ruch. Zajęty rozmową z kuzynką mężczyzna chciał wyprzedzić jadący przed nim samochód. Zajechał jednak drogę kierowcy Volvo, który uderzył w tył Mazdy. Auto Janka wypadło na pobocze i dachowało w przydrożnym rowie. Podobnie zakończyła się jazda trzeciego samochodu uczestniczącego w karambolu.

Dwa tygodnie później źle się poczuł. Wykryto krwiaka

Choć samochody zostały poważnie rozbite, żaden z uczestników nie odniósł obrażeń. Zdarzenie zakwalifikowano więc jako kolizję.

– Dwa tygodnie po dachowaniu syn źle się poczuł. Bolała go głowa, więc udał się na badania. Okazało się, że w głowie ma krwiaka, który wymaga częstej kontroli – opowiada se.pl pani Wanda A. (87 l.), mama Janka.

Janek zmarł dwa miesiące po wypadku
Galeria zdjęć 18

Matka błagała go o leczenie. Nie posłuchał

Mężczyzna nie zastosował się jednak do zaleceń i przez kolejne dwa miesiące nie zgłosił się do lekarza.

On jednak to zlekceważył, bo przez dwa miesiące nie pojawił się u lekarza. Błagałam, by zaczął się leczyć, ale nic z tego. Nie słuchał mnie, tylko pracował – wspomina pani Wanda.

26 października kobieta znalazła syna na swoim podwórku. Mężczyzna zasłabł po powrocie z pracy. Niestety, pomoc przyszła za późno. Zmarł jeszcze przed przyjazdem lekarza.

– Sekcja wykazała, że śmierć syna nastąpiła w wyniku wylewu, po urazie. Chociaż kochałam go bardzo, to wiem, że sam jest winien swojej śmierci – mówi przez łzy pani Wanda.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI