W obliczu rosnących napięć międzynarodowych i niepewnej sytuacji geopolitycznej pytanie o gotowość Polaków do obrony ojczyzny nabiera szczególnego znaczenia. Wojna w Ukrainie, groźby hybrydowe i coraz częstsze dyskusje o bezpieczeństwie narodowym sprawiają, że temat staje się wyjątkowo aktualny. Najnowszy sondaż IBRiS dla Radia ZET pokazuje jednak, że społeczeństwo jest w tej kwestii mocno podzielone - niemal połowa badanych nie podjęłaby walki w obronie kraju.

Ilu Polaków byłoby gotowych bronić kraju?

Na pytanie o gotowość do obrony Polski 49,1 proc. ankietowanych przyznało, że nie stawiłoby się do walki – w tym 17,9 proc. odpowiedziało "zdecydowanie nie", a 31,2 proc. – "raczej nie". Gotowość do obrony zadeklarowało łącznie 44,8 proc. badanych ("zdecydowanie tak" – 20,7 proc., "raczej tak" – 24,1 proc.). Niezdecydowanych było 6,1 proc.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Które miasta w Polsce są najbardziej zagrożone w przypadku wojny? Mamy listę

Młodzi mniej chętni do obrony kraju

Największy sceptycyzm widać wśród osób w wieku 18–29 lat. Aż 69 proc. młodych Polaków nie zgłosiłoby się do obrony kraju. Tylko 13 proc. zadeklarowało, że raczej stanęłoby do walki, a aż 18 proc. nie miało zdania w tej sprawie. Co ciekawe, zupełnie inaczej odpowiadali trzydziesto- i czterdziestolatkowie, bowiem w tej grupie ponad 60 proc. jest gotowych bronić kraju, a odsetek przeciwników walki spada do 35-39 proc.

Sondaż pokazał także wyraźne różnice między płciami. Co trzecia kobieta (33 proc.) zadeklarowała gotowość do obrony Polski, a aż 55 proc. stwierdziło, że nie stanęłoby do walki. Wśród mężczyzn sytuacja jest odwrotna – 54 proc. wyraziło gotowość do walki, a 44 proc. odmówiłoby.

Sympatie polityczne a patriotyzm

Gotowość do obrony kraju różni się również w zależności od preferencji politycznych.

Sympatycy PiS – 56 proc. stanęłoby do walki, 43 proc. nie.

– 56 proc. stanęłoby do walki, 43 proc. nie. Elektorat KO – 49 proc. "tak", 45 proc. "nie".

– 49 proc. "tak", 45 proc. "nie". Wyborcy Konfederacji – 44 proc. "tak", 56 proc. "nie".

– 44 proc. "tak", 56 proc. "nie". Polska 2050 i PSL – zaledwie 26 proc. gotowych do obrony, aż 72 proc. przeciwko.

– zaledwie 26 proc. gotowych do obrony, aż 72 proc. przeciwko. Nowa Lewica – 36 proc. za obroną kraju, 51 proc. przeciw.