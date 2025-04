Co do wielkanocnego koszyczka ze święconką? Te pokarmy muszą się w nim znaleźć!

Spis treści

Wielkanoc 2025. Kiedy święci się koszyczek 2025?

Wielkanoc to najważniejsze święto w kalendarzu chrześcijańskim. Wierni czekają na radosne świętowanie, rodzinne spotkania i oczywiście... pyszne śniadanie! Zanim jednak zasiądziemy do stołu, czeka nas jeszcze tradycyjne święcenie pokarmów. Kiedy w 2025 roku pójdziemy ze święconką? Tradycyjnie święcenie pokarmów odbywa się w Wielką Sobotę, czyli dzień przed Wielkanocą. W 2025 roku Wielka Sobota przypada na 19 kwietnia.

Co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym? Mamy listę produktów

Wiemy już, że w Wielką Sobotę czeka nas święcenie pokarmów - zanim jednak udamy się do kościoła, należy przygotować koszyczek oraz produkty, które będą wykorzystywane podczas porannego śniadania w niedzielę. Co jednak włożyć do koszyczka? Święconka to oczywiście jajka, które są symbolem nowego życia i to właśnie one na pewno muszą znaleźć się w koszyczku, tuż obok innych produktów. Jakich?

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie pełną listę produktów wraz z ich znaczeniem, które powinny znaleźć się w święconce.