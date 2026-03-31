Ciało w zalewie w Zalewie Zemborzyckim w Lublinie. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia

Tragiczne odkrycie w Zalewie Zemborzyckim
Do makabrycznego zdarzenia doszło w poniedziałek nad Zalewem Zemborzyckim. Popularne wśród mieszkańców Lublina miejsce rekreacji stało się tym razem tłem dla dramatu. Służby wyciągnęły z wody ciało mężczyzny.
Funkcjonariusze policji z Lublina natychmiast przystąpili do działań operacyjnych pod ścisłym nadzorem prokuratora. W czynnościach na miejscu zdarzenia brali udział również technik kryminalistyki oraz biegły sądowy.
Lubelscy śledczy badają przyczyny śmierci nad zalewem
Policja poinformowała o przeprowadzeniu dokładnych oględzin miejsca znalezienia zwłok. Ciało zostało zabezpieczone i przekazane do dalszych badań. Decydująca w wyjaśnieniu przyczyn zgonu będzie zarządzona sekcja zwłok.
„Policjanci wspólnie z prokuratorem, biegłym oraz z technikiem kryminalistyki przeprowadzili oględziny. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone na sekcje zwłok. Wstępnie nie podejrzewamy udziału osób trzecich. Możliwe, że doszło tu do utonięcia” – mówi Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
Choć śledczy na tym etapie wstępnie wykluczają udział osób trzecich w zdarzeniu, to jednak bardzo wnikliwie weryfikują wszystkie możliwe scenariusze i okoliczności tej tragedii.
Policja ustala tożsamość wyłowionego mężczyzny
Priorytetem dla służb jest teraz zidentyfikowanie zmarłego. Funkcjonariusze intensywnie pracują nad potwierdzeniem personaliów oraz dokładnego wieku wyłowionego z zalewu mężczyzny.
W ramach prowadzonych czynności śledczy przeszukują policyjne bazy danych i weryfikują aktualne zgłoszenia o zaginionych osobach. Zakończenie tych działań pozwoli na nakreślenie pełniejszego tła dla tego zdarzenia.
Postępowanie znajduje się w toku. Policja zapowiedziała, że szczegółowe informacje zostaną udostępnione po zakończeniu niezbędnych ustaleń.