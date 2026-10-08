Ciało mężczyzny znaleziono w gruzach. Eksplozja w domu! 50 strażaków przeszukuje zgliszcza

Agnieszka Przystaś
Agnieszka Przystaś
PAP - Polska Agencja Prasowa
2026-10-08 18:31

Do dramatycznego odkrycia doszło w miejscowości Miłków-Kolonia w powiecie parczewskim (Lubelskie) w czwartek, 8 października. Strażacy wydobyli ciało mężczyzny z gruzów domu. Jak podała straż pożarna, najprawdopodobniej doszło do wybuchu gazu.

Trzej strażacy w mundurach stoją przy wozie gaśniczym. O wybuchu domu w Miłkowie-Kolonii przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Fotodax/ Shutterstock
  • W czwartek, 8 października, w miejscowości Miłków-Kolonia (powiat parczewski) znaleziono ciało 75-letniego mężczyzny w gruzach całkowicie zniszczonego domu.
  • Zgłoszenie o wybuchu w domu jednorodzinnym wpłynęło około godz. 12:10; straż pożarna jako wstępną przyczynę zdarzenia wskazuje wybuch gazu.
  • Na miejscu pracują strażacy, policja i prokuratura, która ustala dokładne przyczyny tej tragedii.

Do zdarzenia doszło w czwartek 8 października - zgłoszenie o wybuchu w domu jednorodzinnym w miejscowości Miłków-Kolonia strażacy otrzymali około godz. 12.10. Murowany budynek uległ całkowitemu zniszczeniu. Jako wstępną przyczynę zdarzenia służby wskazują wybuch gazu.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy parczewskich strażaków mł. bryg. Krzysztof Fila około godz. 17.00 funkcjonariusze wydobyli z gruzów ciało mężczyzny, mieszkańca zniszczonego domu.

Informację o znalezieniu 75-latka potwierdziła także mł. asp. Ewelina Semeniuk z parczewskiej policji.

Jak podał mł. bryg. Krzysztof Fila, poszukiwania ewentualnych innych poszkodowanych kontynuuje ponad 50 strażaków. Na miejscu pracuje także pogotowie, policja i prokuratura, która ustala przyczyny zdarzenia.

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