Ceny u Magdy Gessler zwalają z nóg! Zupa za 83 zł to dopiero początek

Magda Gessler to restauratorka przedstawiana jako "kreatorka smaku i stylu" oraz prowadząca program "Kuchenne rewolucje", z którego to kojarzy ją najwięcej osób. To właśnie tam wykorzystuje swoje kulinarne umiejętności, by pomóc innym właścicielom lokali gastronomicznych. Oprócz pracy w mediach kobieta zasłynęła w całym kraju również dzięki swojej restauracji "U Fukiera" w Warszawie. To bez wątpienia ekskluzywne miejsce na mapie stolicy.

Restauracja Magdy Gessler zaskakuje cenami!

Na warszawskiej starówce w restauracji "U Fukiera" można zamówić dania zarówno na miejscu, jak i na wynos. Goście mogą więc zakupić w obiekcie Gessler pyszności, które po pewnym czasie można odgrzać i skosztować w domu.

Aktualnie - jak wiadomo - trwa sezon grzybowy, lecz niestety w lasach grzybów jest jak na lekarstwo, więc fani kurek czy borowików mają problem. Rozwiązanie jednak proponuje sama Magda Gessler, która w swoim lokalu oferuje zakup marynowanych grzybów czy różnego rodzaju sosów grzybowych. Jak jednak przedstawiają się ceny takich potraw?

Ile kosztuje obiad u Magdy Gessler? Za zupę zapłacisz 83 zł

Na stronie restauracji znajdziemy menu z cenami i niemalże od razu można zauważyć, iż jest to miejsce dla osób z solidną ilością gotówki! Dla przykładu 900 ml zupy grzybowej to koszt 83 zł, żurek na prawdziwkach jest nieco tańszy, bowiem zapłacimy za niego 78 zł. Co jednak z innymi potrawami? Ile kosztują słynne marynowane kurki po staropolsku? Jeśli jesteście ciekawi cen, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.