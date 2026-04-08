„Byłam więźniem własnego życia”. Ekipa „Nasz nowy dom” znów pomaga w woj. lubelskim

Trudna przeszłość i walka o codzienność

Pani Małgorzata ma za sobą bardzo trudne doświadczenia. Po rozstaniu z partnerem i ojcem swoich dzieci została sama z odpowiedzialnością za wychowanie dwóch córek.

- Mąż znęcał się nade mną psychicznie – wyznała.

Dziś kobieta mierzy się nie tylko z traumą, ale również z problemami zdrowotnymi. Depresja oraz poważna choroba kręgosłupa znacząco utrudniają jej codzienne funkcjonowanie. Mimo to stara się zapewnić dzieciom jak najlepsze warunki do życia.

Brazylia na Placu Litewskim w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom, który miał dać nadzieję

Przełomem miało być odziedziczenie domu po babci. Pani Małgorzata uwierzyła, że to szansa na nowy start – bezpieczne miejsce dla niej i córek. Niestety, rzeczywistość okazała się brutalna.

Firma, która w jej imieniu wzięła dotację na termomodernizację i remont budynku, nie wywiązała się z umowy. Dom został ogołocony z mebli i podłóg, przygotowany do prac, które nigdy nie zostały dokończone. W efekcie budynek zaczął niszczeć, a kobieta wraz z dziećmi musiała przenieść się do wynajętej stancji.

Zamiast upragnionego spokoju pojawiło się kolejne rozczarowanie i poczucie bezradności.

Pomoc, która daje szansę na nowy początek

W trudnym momencie do Międzyrzeca Podlaskiego ponownie przyjechała ekipa programu „Nasz nowy dom”. Tym razem jej celem jest nie tylko remont zniszczonego domu pani Małgorzaty, ale również wsparcie całej rodziny.

Wizyta ekipy to także okazja do spotkania z mieszkańcami miasta oraz rodziną, której życie już wcześniej odmieniło się dzięki programowi Telewizji Polsat. Dla pani Małgorzaty oznacza to przede wszystkim nadzieję – na powrót do własnego domu i rozpoczęcie nowego etapu życia.

Jej historia pokazuje, jak łatwo można stracić grunt pod nogami, ale też jak wielkie znaczenie ma pomoc w odpowiednim momencie.

5