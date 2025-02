Mało kto odważy się to zjeść!

W czasach PRL-u panował deficyt w różnych segmentach gospodarki i to m.in. wybór samochodów był mocno ograniczony, a posiadania własnego pojazdu u większości rodzin graniczyło z cudem. Ludzie marzyli o tym, by mieć auto, którym będą mogli pojechać na wakacje lub które wykorzystają do pracy. Ogromną popularnością w tamtym czasie cieszył się nie tylko kultowy maluch, ale również jego "większy" kolega, czyli sławny Żuk!

Żuk, czyli król PRL-owskich szos i motoryzacyjna legenda

Żuk to kultowy dostawczakach, którego seryjna produkcja rozpoczęła się 24 lipca 1959 roku w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie. Był to topowy pojazd użytkowy wykorzystywany głównie przez służby komunalne, rolników, rzemieślników czy państwowe przedsiębiorstwa.

Prosta konstrukcja samochodu i łatwość w naprawach sprawiały, że szybko stał się hitem nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach. Okazuje się bowiem, że Żuk był eksportowany m.in. do takich państw socjalistycznych jak: Związek Radziecki ZSRR, Bułgaria czy Rumunia. Co ciekawe, auta były widywane jednak także w Egipcie, Norwegii czy na Kubie! W sumie wyprodukowano 587 tysięcy egzemplarzy owych pojazdów, a ostatni dostawczak tego typu zjechał z taśm produkcyjnych dokładnie 13 lutego 1998 roku.

