Burze, ulewy, wichury. I jeszcze to! Tragiczna prognoza pogody dla tej części Polski

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 60 km/h. Miejscami grad - podał w komunikacie IMGW. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przez burzami z gradem dotyczy prawie całej Lubelszczyzny, za wyjątkiem północnych powiatów. Alert będzie obowiązywać w środę od godz. 12 do 22. Synoptycy oszacowali wystąpienie zjawiska na 80 proc.

W środę przed południem temperatura w regionie waha się od 15 st. Celsjusza w okolicach Kraśnika do 19 st. Celsjusza w rejonie Włodawy. Niewielkie opady deszczu występują obecnie w Frampolu.

