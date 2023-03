Biała Podlaska. Nagrywali jak katują 18-latka. Zatrzymano 3 osoby. 23-latek szczuł policjantów psami

Psy-bestie rzuciły się na Mariusza. 48-latek zginął w męczarniach. Jechał rowerem do rodziny

Chodzi o sprawę pobicia chłopaka, z którego nagranie zamieściło w ubiegłym tygodniu na portalu "Słowo Podlasia". Na filmie widać, jak dwaj sprawcy bili i kopali po całym ciele leżącego na ziemi nastolatka, po czym jeden z agresorów na niego skoczył. - Jeszcze tego samego dnia dotarliśmy do pokrzywdzonego. Okazało się, że jest to 18-letni mieszkaniec miasta. Do zdarzenia doszło na początku tego roku na jednej z ulic Białej Podlaskiej. Ustaliliśmy również personalia napastników, a także osobę, która nagrała całe zajście – przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Pyrchla z Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Policjanci zatrzymali 17-letniego mieszkańca Międzyrzeca Podlaskiego, który przebywał obecnie w ośrodku wychowawczym oraz 20-latka z gminy Biała Podlaska, który próbował się ukrywać przed mundurowymi po doniesieniach medialnych. Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej przedstawiła im zarzuty pobicia oraz usiłowania wymuszenia rozbójniczego. 23-latek, który nagrywał moment pobicia podejrzany został o utrudnianie postępowania karnego oraz zmuszanie funkcjonariuszy do zaniechania czynności służbowych. - Podczas zatrzymania mężczyzna szczuł psami funkcjonariuszy – dodała komisarz. Bialski sąd zastosował wobec wszystkich mężczyzn tymczasowe aresztowanie. 17 i 20-latkowi grozi do 10 lat więzienia, natomiast 23-latkowi do pięciu lat więzienia.

