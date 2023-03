Brutalnie pobili nastolatka. Jeden z napastników skoczył na głowę ofiary! Drastyczne nagranie trafiło do sieci

Brutalne pobicie nastolatka w Białej Podlaskiej. Bandyci kopią i skaczą po ofierze

Do sieci wypłynęło drastyczne nagranie, jako pierwsi o sprawie napisali dziennikarze "Słowa Podlasia". Na nagraniu widać jak młodociani bandyci kopią, biją, a nawet skaczą po swojej ofierze. Według nieoficjalnych doniesień portalu, ofiarą jest 19-latek, który błagał o litość jęcząc z bólu. Jego oprawcami mają być inni nastolatkowie w wieku 16 i 18 lat.

Te potworne sceny nagrywał świadek całego zdarzenia. - Jęcz, k***! Gdzie są pieniądze - wykrzykuje jeden z bandytów. Drugi próbuje nieco ostudzić jego emocje mówiąc: "Dobra, już wystarczy". Jednak to nie przerywa gehenny 19-latka. Ofiara lezy na ziemi, gdy jeden z młodocianych bandytów kopię go po głowie, a później na niego skacze. Na końcu nagrania słychać śmiech.

Sprawą zajęła się bialska policja

- Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu, którego przebieg trafił dzisiaj "do sieci". Nagranie ze zdarzenia jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego - czytamy w oficjalnym komunikacie.

To kolejne już szokujące pobicie, którego dopuścili się nastolatkowie. 28 lutego młodociani bandyci śmiertelnie pobili 16-letniego Eryka z Zamościa. A w minioną niedzielę (12.03.2023), media obiegło nagranie z Pruszkowa, gdzie sprawcy pobicia kazali swojej ofierze całować buty, bili go i przypalali papierosami.

