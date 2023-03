Bracia walczą ze straszną chorobą. Jak można im pomóc?

To straszna choroba, postępujący zanik mięśni.. Mówiąc najprościej, charakteryzuje się obumieraniem neuronów w rdzeniu kręgowym odpowiadających za pracę mięśni, czego skutkiem jest osłabienie mięśni ciała i ich stopniowy zanik. Bracia już w dzieciństwie zostali przykuci do wózka. Z czasem zanik mięśni postępował....Ale nie zdołał zabrać im tego, co najważniejsze w życiu: marzeń i chęci do ich realizacji. - Chcemy podróżować po Polsce, jest tyle fajnych miejsc do zobaczenia - mówi starszy z braci, Piotr. Obaj chcą żyć tak, jak Michał napisał u siebie na profilu FB: - Jestem osobą niepełnosprawną na wózku, wesołą i uśmiechniętą, która nie traci nadziei na lepsze życie.

Od kilku lat panowie zajmują się rękodziełem, spod ich rąk wychodzą ozdoby, obrazki i obrazy. Teraz, przed Wielkanocą pracują na palemkami, jajkami, króliczkami. - Serdecznie zapraszamy do zamówień pięknych rzeczy na Wielkanoc, jeśli ktoś by chciał zamówić zapraszamy was serdecznie - zachęcają na portalach ogłoszeniowych.

Skąd rękodzieło? - Na pomysł ten wpadłem w szkole, chyba z nudów. Potem wciągnąłem w to brata - opowiada Michał, dodając że dużo pomogła mu nauczycielka, dostrzegając potencjał w tym, co tworzą. Zdecydowali wyjść się ze swoją twórczością do ludzi. A że w social mediach czują się świetnie, jęli oferować je do sprzedaży w necie. Kupując od nich, pomagacie im spełniać marzenia. - To sporo pracy, naprawdę. Nawet dwa dni.

Spełnienie marzeń to jedno, codzienne życie to drugie. A tu nie jest różowo. Piotr i Michał stopniowo tracą siłę i czucie w nogach i w rękach. W chwili obecnej racia wymagają systematycznej pomocy drugiej osoby w wykonywaniu codziennych czynności i opieki przez całą dobę. - Na co dzień opiekuje się nami nasza mama Barbara, która w związku z tym nie może podjąć żadnej pracy - tłumaczą bracia. Do niedawna tej rodzina radziła sobie z utrzymaniem domu, rachunkami, kosztami leczenia i rehabilitacji Piotra i Michała, choć żyli skromnie. Głównym żywicielem rodziny ich tata Stanisław. Niestety, zmarł w lutym 2020 roku. To On dbał o wszelkie kwestie finansowe związane z utrzymaniem domu. Pomimo wielkich wysiłków nie są w stanie samodzielnie pokryć wszystkich kosztów związanych ze swoim leczeniem, rehabilitacją i poprawą sytuacji bytowej. - Dlatego zwracamy się do ludzi dobrej woli i otwartego serca z prośbą o wsparcie finansowe. I dodają: - Dziękujemy z całego serduszka, że jesteście z nami.