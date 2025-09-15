W sobotę po południu służby zostały poderwane do akcji w miejscowości Boduszyn w gminie Niemce, niedaleko Lublina. Mieszkańcy zgłosili, że na dachy ich domów spadła tajemnicza, niebezpieczna substancja. – Zgłoszenie dostaliśmy o godz. 15.46. Zaniepokojeni mieszkańcy podlubelskiego Boduszyna w gminie Niemce, zgłosili, że na dachy ich domów spadła jakaś nieznana niebezpieczna substancja – powiedział dla TVN 24 młodszy brygadier Andrzej Szacoń z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.

Na miejsce udała się między innymi Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemicznego i Ekologicznego z Lublina, przygotowana do działania w przypadku zagrożeń związanych z toksycznymi substancjami. Po przybyciu służb na miejsce sytuacja szybko się wyjaśniła. Alarm wywołały... ptasie odchody – podsumował strażak.

Według wstępnych ustaleń prawdopodobną przyczyną całej sytuacji był huk petardy, który spłoszył stado ptaków. Uciekając zanieczyściły odchodami dachy trzech domów i najbliższą okolicę. – Łącznie obszar o powierzchni około tysiąca metrów kwadratowych – podsumował z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie.