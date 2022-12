i Autor: KWP Lublin Bezwola: Makabryczna śmierć po wypadku na DK-63. 74-latek zignorował „STOP”?

Przerażający wypadek

Tragedia na drodze na Lubelszczyźnie. Na DK-63 doszło do makabrycznego w skutkach wypadku drogowego. 74-letni kierowca zignorował znak STOP-u i wymusił pierwszeństwo… Przypłacił to życiem, bo ratownikom i lekarzom nie udało się go uratować. Dokładne okoliczności tragedii bada teraz policja i prokuratura.