Bez doświadczenia płacą 4 tys. zł tygodniowo. Takie oferty to już ewenement!

W Holandii czekają atrakcyjne oferty pracy sezonowej na plantacjach, oferujące wysokie zarobki.

Bez doświadczenia i znajomości języka możesz zarobić nawet 4 tys. zł tygodniowo przy zbiorach papryki.

Pracodawcy kuszą stawkami 15,84 euro za godzinę i zapewniają zakwaterowanie.

Dowiedz się, dlaczego spadło zainteresowanie takimi ofertami i co to oznacza dla twojej kieszeni!

Nawet 4 tys. zł w tydzień. Polacy mogą zarabiać krocie

W Polsce na dzień dzisiejszy minimalna krajowa netto wynosi 3510,92 zł. Dla wielu osób takie wynagrodzenie nie jest satysfakcjonujące, więc praca na dwa etaty staje się normą. Okazuje się jednak, że nawet 4 tys. zł można zarobić w tydzień bez doświadczenia i znajomości języka w Holandii!

W ostatnim czasie sprawie przyjrzał się portal Fakt.pl, dzięki któremu dowiadujemy się, iż stawki w Holandii są na poziomie 15,84 euro za godzinę, a przy 60-godzinnym tygodniu pracy można zarobić nawet do 4 tys. zł. Mowa o pracy na plantacjach, która polega na zbieraniu papryk w szklarniach i ich pakowaniu w magazynach. Co więcej, oprócz dobrych stawek zainteresowani mogą liczyć na zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych z dostępem do Wi-Fi.

Praca na plantacjach. Szansa na wysoki zarobek

Zainteresowanie pracą na plantacjach w ostatnich latach drastycznie się zmniejszyło, więc pracodawcy musieli zwiększyć stawki, by zachęcić pracowników. Dzięki temu osoby, które decydują się na wyjazd np. do Holandii w celu zarobku na plantacjach, mogą liczyć na duży zarobek w krótkim czasie.

Praca, którą można wykonywać bez znajomości języka

Ile można zarobić za granicą w miesiąc?

Zarobki za granicą są zróżnicowane, jednak zgodnie z raportem Personnel Service w niektórych krajach wypłaty mogą sięgać nawet 19 tys. zł! Okazuje się, że tak wysokie stawki dotyczą w szczególności pracy w Norwegii, To właśnie tam m.in. hydraulicy zarabiają od 4, do 4,5 tys. euro netto miesięcznie.