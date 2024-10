Blacha nadal poszukiwany. Policja wydała pilny komunikat. "Dementujemy informacje"

Blacha uciekł w nocy z niedzieli na poniedziałek, tydzień temu. Wykorzystał nieuwagę strażników więziennych, którzy prawdopodobnie spali. Ucieknier przebrał się w dres i bluzę, po czym wyskoczył z okna na 1. piętrze budynku szpitalnego. - Uciekiniera szukamy z lądu i powietrza na terenach powiatu zamojskiego i biłgorajskiego oraz województwa podkarpackiego. Do działań wykorzystujemy policyjny śmigłowiec z KGP, drony oraz psy służbowe. W działaniach bierze udział kilkuset policjantów. Apelujemy do osób, które mogą zauważyć podejrzanego, aby jak najszybciej powiadomić o tym policję - alarmuje policja.

Czytaj też: "Są przerażeni". W rodzinnej miejscowości Bartłomieja Blachy roi się od policjantów. 34-latek nadal na wolności

Zagęszczenie policyjnych mundurów widać zwłaszcza na lubelskich rogatkach Biłgoraja. To tam, w graniczącej z miastem wsi doszło na początku lipca do tragedii. - Bratu się należało, ojca mi żal - miał powiedzieć zabójca, kiedy został zatrzymany. Po tym, jak siekierą rozpołowił głowę starszego brata, z którym mieszkał w jednym pokoju i mocno pokiereszował ojca (spotkał go w kuchni) poszedł na stację benzynową po piwo. Stamtąd z telefonu brata zadzwonił pod 112. Senior rodziny B. zmarł po kilku tygodniach, prokuratura zmieniła wtedy zarzut na podwójne zabójstwo.

W niedzielę (13.10) lubelska policja opublikowała komunikat, w którym dementuje nieprawdziwe informacje mówiące o tym, że policja nakazuje mieszkańcom pozostania w domach w związku z poszukiwaniami Bartłomieja Blachy. - Policjanci nie jeżdżą z megafonami i nie wydają komunikatów, o których jest mowa w artykułach prasowych. Działania poszukiwawcze za Bartłomiejem Blachą są prowadzone głównie na terenie województwa lubelskiego. Na Podkarpaciu wystawione są posterunki blokadowe i weryfikowane informacje przekazywane policjantom. Dotychczas nie znalazły one jednak potwierdzenia. Wojsko w ogóle nie bierze udziału w poszukiwaniach - podkreślają policjanci.

Bartłomiej Blacha uciekł ze szpitala. Minister Sprawiedliwości odwołał dyrektora Służby Więziennej w Lublinie

Bartłomiej Blacha w swojej rodzinnej wsi nie cieszył się sympatią. - Wszyscy widzieli, że powinien się leczyć. Wszyscy widzieli i wszyscy udawali, że wszystko jest w porządku - mówi mieszkanka wsi.

Nie wiadomo jakie są teraz jego losy. Kłopotów nie uniknęli funkcjonariusze Służby Więziennej. Wobec strażników trwa postępowanie wewnętrzne, ich szef stracił stanowisko. - Minister Sprawiedliwości z dniem 10 października 2024 roku, na wniosek Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, odwołał ze stanowiska Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie płk. Piotra Buraka - informuje Służba Więzienna. Płk Piotr Burak (46 l.) piastował to stanowisko od lipca 2023 roku.

Szukają go dzień i noc. Groźny morderca z Lubelszczyzny wciąż jest na wolności Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.