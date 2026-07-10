Dramat w bloku. Przerażona kobieta uciekła z mieszkania

Wszystko zaczęło się od gróźb, które 38-letni mężczyzna kierował pod adresem własnej matki. Gdy kobiecie udało się uciec z mieszkania, desperat zabarykadował się w środku, stwarzając ogromne zagrożenie dla siebie i innych mieszkańców.

- Zatrzymaliśmy 38-letniego mężczyznę, który z siekierą zabarykadował się w środku i zagroził odkręceniem gazu. Wcześniej mężczyzna zagroził matce śmiercią. Kobieta na szczęście zdołała uciec z mieszkania

- mówi Radiu Eska nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Na miejsce wezwano kontrterrorystów

Sytuacja była na tyle poważna, że na miejsce natychmiast skierowano specjalistyczne jednostki. Groźba odkręcenia gazu w budynku mieszkalnym wymagała błyskawicznej i zdecydowanej reakcji.

- Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów

- relacjonuje nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Zaatakował policjantów siekierą

Gdy negocjacje nie przyniosły rezultatu, podjęto decyzję o siłowym wejściu do mieszkania. Wtedy rozegrały się najbardziej dramatyczne sceny. Agresywny 38-latek, uzbrojony w siekierę, rzucił się na wchodzących do środka funkcjonariuszy.

- Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów

- relacjonuje nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Finał akcji w łazience

Napastnik próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony przez kontrterrorystów. Nawet w trakcie zatrzymania nie rezygnował z agresji i próbował ranić policjantów nożem, który miał przy sobie. Na szczęście dzięki szybkiej i sprawnej akcji nikt nie odniósł obrażeń.

Zatrzymany 38-latek trafił do policyjnego aresztu. Sprawą zajęła się już prokuratura, która będzie prowadzić czynności w kierunku czynnej napaści na funkcjonariuszy. Mężczyźnie grozi surowa kara.