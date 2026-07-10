Rezerwujesz już te wakacje czy dalej tylko marzysz? Wyniki EuroJackpot i Mini Lotto (10.07.2026) wjeżdżają na stół

Piątkowy wieczór to idealny moment, żeby sprawdzić, czy twoje życie właśnie nie wskoczyło na zupełnie inny poziom finansowy. Wyniki Lotto z piątku 10 lipca 2026 pokażą, czy szczęśliwe liczby w EuroJackpot, Ekstra Pensji lub Kaskadzie pozwolą ci w końcu zapomnieć o pilnowaniu domowego budżetu. Dzisiejsze losowania mogą zamienić zwykły koniec tygodnia w wielkie świętowanie, o którym marzy każdy, kto skreślił dziś swoje typy.

Autor: Shutterstock Dwa kupony Lotto i Eurojackpot leżące na drewnianym stole, symbolizujące nadzieje na wygraną w grach losowych, których wyniki można sprawdzić na portalu Super Biznes. Kupony częściowo się pokrywają, prezentując numery i daty losowań.