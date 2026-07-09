Sąd Okręgowy w Lublinie utrzymał areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji Elnura A., podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.

Zbrodnia miała miejsce w poniedziałek około 9:30-9:50 na osiedlowej alejce przy ulicy Królowej Jadwigi w Białej Podlaskiej.

Ofiara, Robert K. (znany jako Siemion Skrepecki), była rosyjskim artystą krytykującym w internecie władze rosyjskie.

Areszt dla Elnura A. został utrzymany do 16 września z powodu obawy matactwa, ucieczki oraz grożącej mu surowej kary.

Elnur A. pozostanie w areszcie. Sąd ujawnia kluczowe powody

Sąd Okręgowy w Lublinie rozpatrywał zażalenie obrońcy Elnura A., który domagał się uchylenia aresztu lub zastosowania łagodniejszych środków zapobiegawczych, takich jak dozór policji czy poręczenie majątkowe. Jednakże, jak poinformowała Polska Agencja Prasowa, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Marta Śmiech, potwierdziła utrzymanie aresztu dla podejrzanego do 16 września bieżącego roku. „Wszystkie przesłanki, które legły u podstaw pierwotnej decyzji, sąd ocenił jako aktualne i słuszne” – podkreśliła sędzia Śmiech.

Wśród powodów przemawiających za utrzymaniem aresztu wymieniono zagrożenie surową karą, co w przypadku zarzutu zabójstwa jest oczywiste, a także realną obawę matactwa ze strony podejrzanego. Niezwykle istotnym czynnikiem, który zaważył na postanowieniu sądu, jest również obawa, że Elnur A. mógłby próbować uciec lub ukryć się przed wymiarem sprawiedliwości. To wszystko sprawia, że jego dalszy pobyt w areszcie jest uznawany za niezbędny dla prawidłowego toku śledztwa.

Zabójstwo rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej. Co wiemy o zbrodni?

Robert K., szerzej znany jako Siemion Skrepecki, został brutalnie zamordowany na osiedlowej alejce w Białej Podlaskiej, gdzie mieszkał. Dramat rozegrał się w poniedziałek, około godziny 9:30-9:50, na chodniku przy ulicy Królowej Jadwigi. To rejon położony niedaleko bialskiego szpitala i centrum handlowego, blisko obwodnicy miasta. Według ustaleń śledczych, zabójca podszedł do ofiary, wyciągnął broń i oddał strzały w korpus. Rosjanin upadł na trawę, a jego charakterystyczna czapka-uszatka poturlała się po chodniku. Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej, informował wówczas, że napastnik oddał do leżącego mężczyzny jeszcze dwa strzały. Jak ustalono, zabójca działał z „przyłożenia”, przytykając lufę pistoletu kalibru 9 milimetrów do głowy bezbronnej ofiary. Następnie sprawca uciekł, prawdopodobnie zmieniając ubranie, aby zatrzeć ślady.

W początkowej fazie śledztwa zatrzymano dwóch Białorusinów i Włocha, jednak po przesłuchaniach nie usłyszeli oni zarzutów. Przełom nastąpił po 72 godzinach intensywnego dochodzenia, w które zaangażowani byli nie tylko policjanci i prokuratorzy, ale również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To właśnie dzięki ich wspólnym wysiłkom udało się wpaść na trop Elnura A.

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