Szykuj szampana albo chociaż szeroki uśmiech do szefa. Wyniki Lotto, Lotto Plus i Multi Multi z czwartku (9.07.2026)

Redakcja se.pl
2026-07-09 13:35

Czwartek może być tym dniem, w którym zamiast planować zwykłe zakupy, zaczniesz przeglądać oferty luksusowych salonów samochodowych. Sprawdź wyniki Lotto z dzisiaj 9 lipca 2026 roku i przekonaj się, czy szczęście uśmiechnęło się właśnie do ciebie w jednej z twoich ulubionych gier. Trzymamy kciuki, żeby wylosowane liczby w Mini Lotto, Kaskadzie czy Ekstra Pensji zamieniły twoje marzenia w konkretną gotówkę.

Zestaw żółtych kulek z numerami do losowania Lotto. O wynikach z 9 lipca przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Robert Skowroński

Wyniki Lotto 9.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki LottoPlus 9.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MultiMulti 9.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 9.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 9.07.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 9.07.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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