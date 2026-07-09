Pogoda w Lublinie na weekend 10-12 lipca

Mieszkańcy Lublina w najbliższy weekend powinni przygotować się na deszczową aurę, która będzie towarzyszyć im od piątku aż do niedzieli. Prognozy przewidują opady każdego dnia, choć ich intensywność będzie się zmieniać. Jednocześnie z dnia na dzień będzie coraz cieplej, a najwyższe wartości na termometrach zobaczymy w niedzielę. Wiatr pozostanie umiarkowany.

Chłodny i deszczowy początek weekendu

Piątek, 10 lipca, przywita mieszkańców Lublina najniższymi temperaturami w ciągu dnia. Słupki rtęci pokażą maksymalnie około 16 stopni Celsjusza, a w nocy temperatura spadnie do około 12 stopni. Tego dnia spodziewane są też najsilniejsze opady deszczu w całym weekendowym okresie. Towarzyszyć im będzie wiatr wiejący z prędkością około 4 m/s, co może potęgować odczucie chłodu.

Sobota z lekką poprawą, ale wciąż z deszczem

W sobotę, 11 lipca, pogoda przyniesie pewne zmiany. W ciągu dnia zrobi się wyraźnie cieplej, a temperatura wzrośnie do około 19 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak najchłodniejsza w ten weekend, z temperaturą spadającą do zaledwie 10 stopni. Wiatr nieco przybierze na sile, osiągając prędkość blisko 5 m/s. Mimo wyższej temperatury za dnia, wciąż należy spodziewać się słabych opadów deszczu.

Niedziela najcieplejsza, choć nie bez chmur

Niedziela, 12 lipca, zapowiada się jako najcieplejszy dzień weekendu w Lublinie. Termometry wskażą nawet 20 stopni Celsjusza, a nocą temperatura utrzyma się na poziomie około 13 stopni. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości około 4 m/s. Mimo ocieplenia, aura nadal nie będzie w pełni słoneczna – prognozy wciąż przewidują słabe, przelotne opady deszczu, choć będą one najmniej intensywne w porównaniu do piątku i soboty.

Jak spędzić deszczowy weekend w Lublinie?

Utrzymująca się deszczowa pogoda może pokrzyżować plany związane z aktywnościami na świeżym powietrzu. To dobra okazja, by nadrobić zaległości kulturalne i odwiedzić miejsca, które oferują schronienie przed deszczem. Weekend może być też świetnym momentem na spotkania w lokalnych kawiarniach czy restauracjach. Jeśli jednak ktoś planuje spacer, warto wybrać niedzielne popołudnie, kiedy będzie najcieplej, pamiętając o zabraniu parasola lub kurtki przeciwdeszczowej.

Dane pogodowe: OpenWeather