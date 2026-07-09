Masz stare ubrania? Nie wyrzucaj! Zapakuj w karton i włóż do skrytyki

Gdzie wyrzucić stare ubrania po 1 stycznia 2025 roku?

Od początku 2025 roku na terenie całego kraju zaczęły obowiązywać zaktualizowane regulacje dotyczące utylizacji tekstyliów. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi zabrania się wyrzucania starych ubrań do pojemników na odpady zmieszane. Taka zmiana to bezpośredni efekt wprowadzenia obowiązkowej selektywnej zbiórki tego typu materiałów. Zatem w jaki sposób legalnie pozbyć się niechcianej garderoby?

Odzież zniszczona, poplamiona lub podarta:

- najlepszym rozwiązaniem jest dostarczenie jej bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),

- w zależności od lokalnych przepisów gminnych mieszkańcy mogą również korzystać z mobilnych punktów odbioru lub wystawiać przed posesję specjalnie przygotowane worki.

Odzież w dobrym stanie:

- warto rozważyć wsparcie osób potrzebujących, oddając tekstylia organizacjom charytatywnym,

- można umieścić rzeczy w dedykowanych kontenerach na odzież, o ile są one dostępne w danej okolicy,

- sprawdzoną metodą jest wystawienie darmowych ogłoszeń lub sprzedaż za pośrednictwem platform takich jak Vinted czy OLX oraz na lokalnych grupach społecznościowych.

Od pewnego czasu na rynku funkcjonuje również niezwykle wygodna opcja, pozwalająca na bezproblemowe przekazanie materiałów oraz innych przedmiotów przy użyciu popularnych paczkomatów InPost. Poniżej szczegółowo wyjaśniamy zasady działania tego mechanizmu.

Jak za darmo oddać odzież przez paczkomaty InPost?

Obecnie to właśnie Inpost gwarantuje jedną z najbardziej komfortowych metod pozbywania się ubrań, które wciąż mogą komuś posłużyć. Inicjatywa, która w przeszłości była znana jako EKOzwroty, funkcjonuje aktualnie pod nową nazwą „Puść w Obieg”. Cała operacja sprowadza się do kilku podstawowych wytycznych, o których warto pamiętać.

- Przekazywana odzież musi charakteryzować się brakiem zabrudzeń, suchością oraz ogólnym brakiem poważnych uszkodzeń i rozdarć.

- Rzeczy należy starannie zabezpieczyć za pomocą standardowego kartonu lub wytrzymałego foliopaku.

- Użytkownik generuje darmowy kod nadania, korzystając ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej InPost Mobile, co zajmuje zaledwie chwilę.

- Przygotowaną i opisaną paczkę wystarczy po prostu umieścić w dowolnej skrytce.

Zabrane przez kurierów pakunki trafiają bezpośrednio do wyznaczonego partnera akcji, gdzie przechodzą szczegółowy proces sortowania. Odzież spełniająca kryteria jakościowe zyskuje nową szansę i trafia do ponownego obiegu lub wspomaga działalność lokalnych organizacji społecznych. Materiały nienadające się do noszenia są natomiast kierowane do profesjonalnego recyklingu celem odpowiedniego zagospodarowania przestrzennego.

Co niezwykle istotne, opisywany program pozwala na przekazywanie nie tylko ubrań. W ramach tej samej akcji można bezpiecznie oddać obuwie, drobną elektronikę, książki, sprzęt sportowy, urządzenia AGD czy nawet zabawki. Wyraźnie więc widać, że przedmioty zalegające w domowych zakamarkach wcale nie muszą stawać się bezużytecznym ciężarem. Jeżeli wciąż prawidłowo funkcjonują, wystarczy skompletować przesyłkę, pobrać darmowy kod i zatrzasnąć drzwiczki w wybranej maszynie paczkowej.

Numery oszustów. Tych lepiej nie odbierać [LISTA]

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