Adam poświęcał mamie cały swój czas. Razem zginęli w płomieniach

Mariusz Mucha
Mariusz Mucha
eitor
2026-10-21 15:32

Adam K. (+59 l.) poświęcał mamie Genowefie (+82 l.) cały swój czas - robił zakupy, płacił rachunki, wykupował leki w aptece. - Żyli sobie razem zgodnie i pogodnie i razem odeszli - mówią ludzie w Łysołajach o matce i synu, którzy zginęli tragicznie w pożarze domu. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana. Na wsi wspomina się o tym, że oboje mogli zatruć się czadem, a ogień dokończył dzieło zniszczenia. Ofiary nie próbowały się ratować, nie wzywały pomocy.

Pożar w Łysołajach i tragiczne odkrycie

W Łysołajach, malowniczo położonej wiosce nieopodal Milejowa w powiecie łęczyńskim (województwo lubelskie) nikt nie cieszy się pięknymi kolorami jesieni, którymi złocą i czerwienią się drzewa w wiosce. W powietrzu unosi się smutek po tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością

- Adaś to był po prostu bardzo dobry człowiek - mówi kolega zmarłego tragicznie mężczyzny.

Wprawdzie nie założył własnej rodziny, ale był bardzo rodzinnym facetem: opiekował się mamą, czekał na wizytę dzieci swego rodzeństwa. Nie, nie był typowym starym kawalerem, który na wsi został w domu rodziców i zagląda do kieliszka. - Wziął na siebie odpowiedzialność za mamę - dodaje mężczyzna.

Ostatnio pani Genowefa nie pojawiała się już we wsi, wolała domową ciszę i krzątanie się po podwórku. - Adam był jej oczami i uszami. Dogadywali się - usłyszał reporter "Super Expressu".

Do pożaru doszło we wtorek rano. Strażacy dostali informację o ogniu kilkanaście minut po szóstej. Wiedzieli, że muszą się spieszyć, gdyż wiedzieli, że w środku są ludzie i butla z gazem. Byli w ciągu kilku minut, budynek cały już płonął.

- Ratownicy niezwłocznie weszli do silnie zadymionego budynku w aparatach ochrony dróg oddechowych (ODO). Działania były prowadzone dwutorowo - podano prądy gaśnicze w natarciu oraz prowadzono przeszukiwanie kolejnych pomieszczeń - informuje KP PSP w Łęcznej.

- Do działań zadysponowano łącznie 9 zastępów straży pożarnej z PSP i OSP, policję i pogotowie ratunkowe. Po dojechaniu na miejsce potwierdzono zdarzenie – dom w całości objęty był pożarem. Przystąpiono do działań ratowniczo-gaśniczych z jednoczesnym przeszukiwaniem pomieszczeń. Po chwili ratownicy odnaleźli wewnątrz ciała dwóch osób. Pożar został ugaszony a miejsce zabezpieczone dla dalszych działań policji i prokuratora - przekazali przedstawiciele służb.

Niestety, mieszkańcom nie byli w stanie już pomóc.

Śledztwo trwa, mieszkańcy mają swoje teorie

- W trakcie prowadzenia akcji gaśniczej wewnątrz budynku zostały odnalezione dwa zwęglone ciała. Policjanci pod nadzorem prokuratora wykonują czynności procesowe. Udział w nich weźmie również biegły z zakresu pożarnictwa - mówi asp. sztab. Magdalena Krasna z policji w Łęcznej. - Prowadzone w tej sprawie postępowanie pozwoli wyjaśnić dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia jak też potwierdzi tożsamość ofiar - dodaje.

Dziennikarz "Super Expressu" rozmawiał z mieszkańcem, który dosłownie pół godziny wcześniej jechał drogą obok domu.

- Nie było żadnego śladu dymu ani ognia. Musiał rozprzestrzenić się błyskawicznie - mówi.

Straż pożarną wezwała osoba mieszkająca nieopodal - czuła dym i otworzyła drzwi domu. Buchnęło dymem, a potem pojawiły się płomienie. Obie ofiary nie próbowały się ratować.

- Pewnie Adam rozpalił na noc w piecu, pojawił się czad i zdusił ich oboje. Potem tliło się wszystko przez kilka godzin - spekulują mieszkańcy.

Rodzinie i przyjaciołom zmarłych składamy wyrazy współczucia.

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POŻAR LUBELSKIE