Wyniki Multi Multi, Ekstra Pensji i Kaskady z 21.10.2026. Sprawdź, czy zostajesz milionerem, czy dalej liczysz każdy grosz!

Redakcja se.pl
2026-10-21 13:35

Wyniki lotto dzisiaj 21 października 2026 roku mogą sprawić, że codzienne troski o finanse nagle odejdą w zapomnienie. Sprawdź, czy twoje liczby w dzisiejszych grach pokrywają się z tym, co padło w losowaniu i czy możesz już zacząć mrozić szampana. Przekonaj się szybko, czy fortuna uśmiechnęła się właśnie do ciebie, zmieniając zwykłą środę w absolutnie wyjątkowy dzień.

Kupon Lotto leży na stercie banknotów o nominale 100 złotych. O wynikach losowań z 21.10.2026 przeczytasz na SE Lublin.
Autor: Shutterstock Kupon Lotto z polami do zaznaczenia liczb leży na tle banknotów 100 złotowych. Ilustruje to temat losowań Lotto i Eurojackpot, o których możesz przeczytać więcej na Super Biznes.

Wyniki MultiMulti 21.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Wyniki EkstraPensja 21.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki MiniLotto 21.10.2026

Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu natychmiast po losowaniu.

Wyniki Kaskada 21.10.2026

Godzina 14:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Godzina 22:00: Wyniki zostaną uzupełnione w tym miejscu tuż po losowaniu.

Lotto 2026 - dni i godziny losowań

W poniższej tabeli znajdziecie dni oraz dokładne godziny losowań najważniejszych gier: Lotto, Lotto Plus, Multi Multi, Mini Lotto, Kaska, Ekstra Pensja, Ekstra Premia, Eurojackpot, Keno i Szybkie 600.

Gra Dni losowań Godzina losowania
Lotto wtorek, czwartek, sobota 22:00
Lotto Plus wtorek, czwartek, sobota 22:00 (po losowaniu Lotto)
Multi Multi codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Mini Lotto codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Kaskada codziennie (pon.–niedz.) 14:00 i 22:00
Ekstra Pensja codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Ekstra Premia codziennie (pon.–niedz.) 22:00
Eurojackpot wtorek, piątek ok. 20:30 (między 20:00 a 21:00)
Keno codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:34–23:54
Szybkie 600 codziennie (pon.–niedz.) co 4 minuty 6:36–23:52
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