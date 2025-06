83-letni Jerzy S. nie wytrzymał. Teraz grozi mu dożywocie. Rodzinny dramat w Zamościu

Co mu się stało? Jerzy S. (83 l.), czerstwy staruszek z Zamościa o mały włos nie posłał swego przybranego syna na tamten świat. Kiedy Zbigniew K. (66 l.) przyszedł do domu pijany, senior wpadł we wściekłość tak wielką, że zaatakował go nożem, wprzódy wylewając mu wrzątek na spodnie. Na całe szczęście ofiara nie została poważnie ranna, co nie zmienia faktu, że jesień życia Jerzy S. zepsuł sobie dokumentnie: za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie.