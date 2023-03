60-latek huknął traktorem w skodę! Tragiczna śmierć

Co tam się stało?

Co mu zrobiła?

Do tragedii doszło w miejscowości Elizówka, pod Lublinem. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 60-latek, który jechał ciągnikiem, nie ustąpił pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu i zderzył się ze skodą. Siła uderzenia była tak wielka, że mężczyzna wypadł z traktora. Niestety, pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Funkcjonariusze apelują o omijanie rejonu wypadku, wyznaczono również objazdy. - Zjazd do miejscowości Lublin możliwy jest następnymi węzłami, tj. w. Lublin Tatary (kierunek Chełm) i w. Lublin Czechów (kierunek Radom). Wyświetlono komunikaty na znakach zmiennej treści informujące o zamknięciu łącznic zjazdowych do Lublina - informuje "Kurier Lubelski". Na miejscu pracuje już prokurator, który ustala dokładnie okoliczności tego tragicznego wypadku. Wiadomo, że skodą kierował 33-letni mężczyzna.