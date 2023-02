i Autor: Pixabay 6-latka nagle zasłabła. Dramat podczas podróży. Dziewczynka trafiła śmigłowcem do szpitala w Lublinie

Dziecko w szpitalu

Policjanci pilotowali do szpitala samochód, w którym znajdowała się nieprzytomna 6-latka. Z relacji rodziców wynikało, że dziewczynka podczas podroży nagle zasłabła. 6-latka szybko i bezpiecznie trafiła do szpitala, a potem została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Lublinie.