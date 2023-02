Rzuciła się do rzeki, by ratować Dominika. Tajemniczy wpis męża

Minęło już blisko półtora miesiąca od wielkiej tragedii nad rzeką Wieprz. To właśnie wtedy Dorota P. postanowiła wyjść na spacer razem ze swoim 10-letnim synkiem Dominikiem. Niestety, w pewnym momencie chłopiec wpadł do wody, a kobieta rzuciła się za nim, by go ratować. Nastolatka udało się wyciągnąć na brzeg, chłopiec zmarł potem w szpitalu. Tymczasem poszukiwania kobiety zostały wstrzymane ze względu na fatalne warunki pogodowe. Policjanci podkreślają jednak, że wrócą do akcji, gdy tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. Tragedia wstrząsnęła mężem kobiety. - Na tamten świat nikt się nie spóźnia, a niektórzy są tam nawet przed czasem - napisał ostatnio mężczyzna w mediach społecznościowych. Pogrzeb 10-letniego Dominika odbył się 14 stycznia. W poniższej galerii możesz zobaczyć, jak wygląda jego grób:

