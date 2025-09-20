4806 zł od stycznia dla każdego. Premier zdecydował

Rząd opublikował rozporządzenia dotyczące płacy minimalnej, która wzrośnie od 1 stycznia 2026 roku.

Minimalne wynagrodzenie brutto w 2026 roku wyniesie 4806 zł, co oznacza wzrost o 140 zł.

Chcesz wiedzieć, ile to będzie "na rękę" i dlaczego związki zawodowe krytykują tę podwyżkę?

Minimalne wynagrodzenie w Polsce 2025

W 2025 roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi 4666 zł brutto miesięcznie. Oznacza to, że osoba zatrudniona na pełny etat otrzymuje "na rękę" około 3510 zł netto po odliczeniu podatków i składek. Wzrosła również minimalna stawka godzinowa, która w 2025 roku wynosi 30,50 zł brutto dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie. W drugiej połowie 2024 roku było to natomiast 28,10 zł.

Jaka będzie najniższa krajowa w 2026?

Lada moment koniec roku, więc wiele osób już teraz zastanawia się, ile będzie wynosić najniższa krajowa od 1 stycznia 2026 roku. Okazuje się, że nastąpi jej wzrost dokładnie o 140 zł. Osoby pracujące na cały etat będą otrzymywały wypłatę w wysokości 4806 zł brutto, a stawka za godzinę będzie wynosiła 31,40 zł.

4806 zł brutto ile to netto? Minimalne wynagrodzenie 2026

Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku będzie wynosiło 4806 zł brutto. Niestety - jak wiadomo - od tej kwoty należy odjąć podatki i składki ZUS. Po odjęciu wszelkich kosztów pracownik zarabiający minimalną krajową otrzyma "na rękę" 3 605,85 zł.

Minimalne wynagrodzenie 2026

Nowa propozycja minimalnego wynagrodzenia na 2026 rok (4806 zł brutto) to krok w dobrą stronę, ale czy jest ona w pełni adekwatna do rzeczywistych potrzeb Polaków? To kwestia dyskusyjna, jednak jak podaje portal wnp.pl, związki zawodowe krytykują nową stawkę. Według wielu osób minimalne wynagrodzenie od 2026 roku powinno wynosić nie mniej niż 5015 zł brutto. Prawdopodobnie w przyszłym roku aż tak wysokiej podwyżki minimalnego wynagrodzenia nie będzie, lecz miejmy nadzieję, że w kolejnych latach już tak!