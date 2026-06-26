41-latek szedł ulicą w koszulce piłkarskiej. Chwilę później został zaatakowany

17-latek i 19-latek zostali zatrzymani po rozboju na 41-latku.

Do ataku doszło na jednej z ulic Międzyrzeca Podlaskiego.

Powodem napaści miała być koszulka z logo przeciwnej drużyny piłkarskiej.

17-latek miał bić i kopać pokrzywdzonego, a następnie wraz z 19-latkiem zerwać z niego koszulkę.

Do napaści doszło na jednej z ulic Międzyrzeca Podlaskiego. 41-letni mężczyzna szedł przez miasto w koszulce z emblematem drużyny piłkarskiej. Wtedy mieli zauważyć go dwaj młodzi mieszkańcy miasta: 17-latek i 19-latek. Jak wynika z ustaleń policji, sam widok klubowych barw miał wystarczyć, by doszło do agresji.

- Młodszy ze sprawców zaatakował pokrzywdzonego kopiąc go i uderzając, a w momencie, gdy ten upadł na ziemię, napastnicy zerwali z niego koszulkę, po czym uciekli - przekazała aspirant Katarzyna Gągolińska z KMP Biała Podlaska.

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Policjanci podkreślają, że zaatakowany mężczyzna nie prowokował sprawców. Motywem napaści miało być wyłącznie odebranie mu koszulki związanej z przeciwną drużyną. Sprawą zajęli się międzyrzeccy kryminalni. Funkcjonariusze szybko ustalili, kim są osoby podejrzewane o udział w ataku i gdzie mogą przebywać. Już następnego dnia po zdarzeniu 17-latek i 19-latek zostali zatrzymani na terenie Międzyrzeca Podlaskiego.

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Obaj usłyszeli zarzuty dokonania rozboju. Decyzją organów ścigania zostali objęci policyjnym dozorem. Teraz o ich dalszym losie zdecyduje sąd. Za zarzucane im przestępstwo grozi kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.