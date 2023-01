4-latka wybiegła z podwórka pod ciężarówkę. Zginęła na miejscu

Zakradł się do sypialni

Wracamy do tragedii do której doszło w miejscowości Czerśl, w powiecie łukowskim. Jak podaje "Dziennik Wschodni", w lutym rozpocznie się proces kierowcy, który śmiertelnie potrącił 4-letnią dziewczynkę. Według ustaleń policjantów, dziecko wbiegło pod rozpędzony pojazd z podwórka. Co jednak istotne, kierowca ciężarówki przekroczył dozwoloną prędkość i jechał 62 km/h. Śledczy powołali biegłych z zakresu ruchu drogowego i mechaniki pojazdowej. Według prokuratury, mężczyzna nie zachował należytej ostrożności i zdążył zareagować. - 27 października skierowaliśmy przeciwko Piotrowi R. akt oskarżenia o spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym - powiedziała "Dziennikowi Wschodniemu" Jolanta Niewęgłowska, prokurator rejonowy w Łukowie. Mężczyźnie grozi osiem lat więzienia.

Tragedia w powiecie łukowskim😥4- letnia dziewczynka wybiegła na jezdnię wprost pod ciężarówkę.Do wypadku doszło dziś po godzinie 7.20 w miejscowości Czereśl. Droga wojewódzka nr 807 jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdy. pic.twitter.com/zJvYpoKY03— Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) June 13, 2022

