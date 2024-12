i Autor: Facebook/@Policja Rycka 39-latka zginęła w wypadku, do którego doszło w piątek, 13 grudnia, w Sierskowoli pod Rykami

Tragedia na drodze

39-latka zginęła na oczach dziecka! Śmiertelny wypadek pod Rykami w piątek trzynastego

39-latka zginęła w wypadku, do którego doszło w piątek, 13 grudnia, w Sierskowoli pod Rykami. Ok. godz. 16 kobieta jechała osobowym volkswagenem drogą krajową nr 48. Z nieznanych przyczyn zjechała nagle z trasy i uderzyła w drzewo. Razem z nią podróżowała 4-letnie dziecko, które trafiło do szpitala. Policja wyjaśnia przyczyny i okoliczności zdarzenia.