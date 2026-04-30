37-latka usłyszała 48 zarzutów oszustwa. Zgubiła ją jedna rzecz

37-latka z Lublina zatrzymana za 48 oszustw internetowych

działała od lipca 2025 do marca 2026 roku

zamawiała towary na fikcyjne dane do miejsca pracy

wyjmowała część produktów i odsyłała niekompletne paczki

straty przekroczyły 20 tys. zł

podejrzanej grozi do 8 lat więzienia

Funkcjonariusze Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, wspólnie z policjantami z VII komisariatu, zatrzymali 37-latkę podejrzaną o dokonanie aż 48 oszustw. Do przestępstw miało dochodzić od lipca 2025 roku do marca 2026 roku.

Przemyślany schemat działania

Z ustaleń policji wynika, że kobieta celowo podjęła pracę w sklepie osiedlowym, aby ułatwić sobie proceder.

zamawiała towary przez internet na fikcyjne dane

jako adres dostawy wskazywała miejsce swojej pracy

wybierała opcję płatności za pobraniem

Wśród zamawianych produktów były m.in. buty, ubrania, torebki, perfumy i kosmetyki.

Zwroty niekompletnych paczek

Po odebraniu przesyłek 37-latka wyjmowała z nich część produktów, a następnie odsyłała paczki jako rzekomo nieodebrane przez wskazanych odbiorców. W rzeczywistości przesyłki były już niekompletne.

W ten sposób doprowadziła do strat przekraczających 20 tysięcy złotych.

Błąd, który doprowadził do zatrzymania

- Jak ustalili policjanci, sposób działania kobiety od początku nie dawał jej większych szans na bezkarność. Choć posługiwała się fikcyjnymi danymi, do zamówień podawała własny numer telefonu. To między innymi ten błąd pozwolił funkcjonariuszom na szybkie powiązanie jej z przestępczym procederem - informuje podinspektor Kamil Gołębiowski z KMP Lublin.

W trakcie czynności funkcjonariusze odzyskali mienie o wartości co najmniej 10 tysięcy złotych. Zabezpieczono również gotówkę na poczet przyszłej kary. 37-latka usłyszała 48 zarzutów oszustwa. O jej dalszym losie zdecyduje sąd. Zgodnie z przepisami grozi jej kara do 8 lat pozbawienia wolności.