Porwał 4-letnią córkę z przedszkolnego spaceru. Na policjantów ruszył z siekierą!

Mariusz Mucha
Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-04-26 14:11

Groza w Trawnikach na Lubelszczyźnie. 44-latek porwał swą 4-letnią córkę ze spaceru, na którym była ze swoją grupą z przedszkola, a potem zabarykadował się z nią w domu. Rozjuszony ruszył na interweniujących policjantów z siekierą, o mało co nie ranią jednego z nich. Na szczęście nic nikomu się nie stało, desperat trafił do aresztu, grozi mu 10 lat więzienia.

Porwał dziecko przedszkolankom
Do mrożących krew w żyłach zdarzeń doszło w biały dzień w Trawnikach. 44-latek był po rozwodzie, miał ograniczone prawa rodzicielskie. Rzadko widywał się c córką.

Podczas spaceru grupy przedszkolnej, do opiekunek podszedł ojciec jednego z dzieci i po odepchnięciu nauczycielki zabrał swoją płaczącą 4-letnią córkę i uciekł z nią do swojego miejsca zamieszkania - opowiada asp. sztab. Elwira Domaradzka z policji w Świdniku. 

Nauczycielki były przerażone. Zadzwoniła pod 112 i same pobiegły pod dom porywacza. Nie reagował, gdy pukały do drzwi i poprosiły o rozsądek. Policjanci pojawili się momentalnie. Także próbowali namówić desperata do otworzenia drzwi.

Gdy usłyszeli płacz dziecka zdecydowali o wejściu do domu przez okno. W tym momencie mężczyzna ruszył w ich kierunku w siekierą jednocześnie wyzywając mundurowych. Jeden z policjantów dzięki zrobionemu unikowi uchronił się przed zadanym ciosem, a siekiera wbiła się we framugę - mówi Domaradzka.

Za chwilę przybyli na miejsce strażacy i siłowo otworzyli drzwi mieszkania, a policjanci obezwładnili mężczyznę i go zatrzymali - dodaje. 

Mężczyzna był trzeźwy. Dziecko trafiło pod opiekę matki.

Mężczyzna usłyszał zarzuty m.in. uprowadzenia dziecka, naruszenia nietykalności cielesnej nauczycielki, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz znieważenia policjantów. Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Grozi mu do 10 lat pozbawienia wolności.

