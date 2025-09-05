Kierowcy doskonale wiedzą, że za przekroczenie prędkości czy rozmowę przez telefon podczas jazdy grożą im wysokie mandaty. Często jednak zapominają, że poważne kary finansowe czekają również za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. To nie tylko kwestia formalności – tutaj stawka jest znacznie wyższa, a konsekwencje mogą być dotkliwe dla portfeli.

Brak OC coraz częstszy. Polacy muszą oddać setki milionów złotych

Jak podaje portal autokult.pl, w 2024 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zidentyfikował 351 tys. przypadków przerw w polisie OC pojazdów. Tym samym okazuje się, że to nowy rekord organizacji - w 2023 roku wykryto bowiem 350 tys. takich sytuacji, w 2022 327 tys., a w 2021 jedynie 260 tys. Choć liczba kierowców zapominających o OC rośnie, nadal spora część z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wysokie kary grożą za brak ważnej polisy.

Jakie są kary za brak OC w 2025 roku?

Wysokość kar za brak OC ustalana jest każdego roku na podstawie płacy minimalnej. W 2025 roku kierowcy samochodów osobowych muszą się liczyć z następującymi sankcjami:

przerwa do 3 dni – 1850 zł

przerwa od 4 do 14 dni – 4670 zł

przerwa powyżej 14 dni – 9330 zł.

Co ciekawe, na koniec 2024 roku łączny dług nieubezpieczonych kierowców wobec UFG wynosił 380 mln zł. Rekordzista ma do oddania aż 4,7 mln zł, a średnia wysokość długu to 22,4 tys. zł

Jak UFG wykrywa brak OC?

W 2024 roku aż 95 proc. przypadków braku OC zostało wykrytych automatycznie przez system UFG. Algorytm analizuje wszystkie zawierane umowy ubezpieczeniowe i zestawia je z danymi z Centralnej Ewidencji Pojazdów. Jeśli wykryje zarejestrowany pojazd bez ważnej polisy, UFG rozpoczyna postępowanie i nakłada karę. Środki z tych kar trafiają do budżetu funduszu, z którego finansowane są odszkodowania dla ofiar wypadków spowodowanych przez nieubezpieczonych kierowców.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe fotoradary w Polsce

Przerwa w ubezpieczeniu OC. Jak uniknąć problemów?

Zazwyczaj kierowcy mają przerwę w OC nieświadomie, lecz zdarza się, iż niektórzy celowo "zapominają" o tej kwestii. Tym samym więc warto pamiętać, że każdy właściciel pojazdu powinien samodzielnie pilnować terminów i upewniać się, że jego samochód, motocykl czy ciężarówka są stale objęte ochroną. Na stronie UFG można szybko sprawdzić, czy pojazd ma ważne OC. To prosty sposób, by nie narazić się na wielotysięczne kary i nieprzyjemne konsekwencje.