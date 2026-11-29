Lubelscy „łowcy głów” zatrzymali 29-letniego mieszkańca Lublina, poszukiwanego listem gończym i ENA.

Mężczyzna ukrywał się w Niemczech po tym, jak został skazany na 7 lat więzienia za udział w obrocie znaczną ilością narkotyków.

Dzięki współpracy z niemiecką policją, kilka dni temu został ekstradowany do Polski, a jego przekazanie odbyło się w Zgorzelcu.

Lubelscy „łowcy głów” wytropili uciekiniera w Niemczech

Mężczyzna doskonale zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji oraz kary, jaka go czeka w ojczyźnie. Gdy tylko usłyszał wyrok skazujący go na siedem lat bezwzględnego więzienia, natychmiast zdecydował się na ucieczkę z Polski. Jego celem stały się Niemcy, gdzie próbował zatrzeć za sobą wszelkie ślady. Jak informuje policja, poszukiwany 29-latek regularnie zmieniał adresy zamieszkania na terenie zachodnich landów, co miało maksymalnie utrudnić jego lokalizację.

Wtedy do akcji wkroczyli doświadczeni funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, znani jako "łowcy głów". Dzięki ich precyzyjnym działaniom operacyjnym, ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji oraz błyskawicznej wymianie danych w ramach europejskiej sieci współpracy policyjnej ENFAST, pętla wokół uciekiniera zaczęła się zaciskać. Służby dokładnie przeanalizowały każdy ruch poszukiwanego, co pozwoliło na precyzyjne wskazanie jego aktualnego miejsca pobytu.

Ekstradycja i surowy wyrok za narkotyki o wartości 300 tysięcy złotych

Po namierzeniu i zatrzymaniu 29-latka przez niemieckie służby, ruszyła oficjalna procedura ekstradycyjna. Tamtejszy sąd wydał ostateczną zgodę na przekazanie ściganego stronie polskiej w ramach procedury Europejskiego Nakazu Aresztowania. Do oficjalnego przekazania uciekiniera doszło na przejściu granicznym w Zgorzelcu. Stamtąd policjanci z wydziału konwojowego przetransportowali zatrzymanego prosto do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.

Sprawa, w którą zamieszany był 29-latek, dotyczy obrotu hurtowymi ilościami substancji zabronionych. Z oficjalnych ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna uczestniczył w dystrybucji m.in. amfetaminy, marihuany, haszyszu oraz niebezpiecznych syntetyków 3-CMC i 4-CMC. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych w tej sprawie substancji odurzających szacowana jest na blisko 300 tysięcy złotych.