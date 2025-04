Droga Krzyżowa na Majdanku już po raz 25

Dramat na Lubelszczyźnie! Kolejny martwy bielik. Ornitolodzy alarmują: "Kiedy to się skończy?"

Wielkopostna Droga Krzyżowa na Majdanku to wydarzenie o głębokim wymiarze duchowym i historycznym. W trakcie nabożeństwa rozważania poszczególnych stacji są przeplatane historią obozu, wspomnieniami więźniów i archiwalnymi nagraniami – wszystko po to, by nadać modlitwie wyjątkowy kontekst i upamiętnić ofiary jednego z najtragiczniejszych miejsc II wojny światowej. – Próbujemy odnaleźć nadzieję nawet w dramacie Majdanka. Zastanawiamy się, czy tam w ogóle było na nią miejsce. Będziemy patrzeć na nią przez pryzmat Drogi Krzyżowej Chrystusa – mówi PAP ks. Mateusz Wójcik z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej, jeden z organizatorów wydarzenia.

Tegoroczne hasło nabożeństwa – „Krzyż drogą Nadziei” – nawiązuje do zbliżającego się Jubileuszowego Roku Nadziei, ogłoszonego przez papieża Franciszka na 2025 rok. Jak podkreśla ks. Wójcik, w rozważaniach pojawią się także odniesienia do tradycji Roku Jubileuszowego – m.in. idei przebaczenia, wspierania ubogich i naprawiania relacji. – Zachęcamy, by nadzieję nieść innym – nie tylko słowem, ale konkretnym działaniem – dodaje duszpasterz.

Tradycja, która przyciąga tłumy

Droga Krzyżowa na Majdanku od lat przyciąga tłumy. W ubiegłym roku uczestniczyło w niej ponad 8 tysięcy osób. Modlitwa w miejscu pamięci, gdzie w latach 1941–1944 więziono około 130 tysięcy ludzi, z czego blisko 80 tysięcy zginęło, ma szczególny charakter.

Organizatorami wydarzenia są Centrum Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Droga Krzyżowa to jedno z najważniejszych nabożeństw w okresie Wielkiego Postu. Składa się z 14 stacji symbolizujących ostatnią drogę Jezusa – od skazania na śmierć, aż po złożenie do grobu. Każda stacja to moment refleksji nad cierpieniem, poświęceniem i nadzieją na zmartwychwstanie.

