Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Lublinie ujęli 22-letnią kobietę.

Podczas kontroli w pociągu PKP Intercity okazała podrobioną legitymację szkolną.

Dokument wzbudził wątpliwości kierownika pociągu – brakowało zabezpieczeń holograficznych i mikrowłókien.

Kobieta przyznała, że kupiła legitymację od nieznanego mężczyzny.

Zatrzymana została przekazana Policji, która prowadzi dalsze postępowanie.

To kolejny przypadek posługiwania się fałszywymi dokumentami w regionie.

Za takie przestępstwo grozi kara do 5 lat więzienia.

Lubelscy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali 22-letnią obywatelkę Ukrainy, która próbowała wykorzystać podrobioną legitymację szkolną podczas podróży pociągiem PKP Intercity. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Podczas rutynowej kontroli biletów kierownik pociągu poprosił pasażerkę o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Przedstawiona legitymacja szkolna wzbudziła jego wątpliwości – brakowało w niej zabezpieczeń, takich jak hologramy i mikrowłókna.

W tej sytuacji do interwencji wezwano funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Mundurowi szybko ustalili, że 22-latka próbowała wprowadzić w błąd obsługę pociągu, posługując się fałszywym dokumentem.

- W toku dalszych czynności okazało się, że kobieta nabyła legitymację od nieznanego mężczyzny, który prawdopodobnie wyrabia takie dokumenty - przekazał st. insp. Piotr Żłobicki ze Straży Ochrony Kolei.

Zatrzymana obywatelka Ukrainy została przekazana policji, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.

To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnim czasie. Funkcjonariusze SOK w Lublinie poinformowali, że niedawno ujawnili dwa inne przypadki, w których również obywatele Ukrainy posługiwali się sfałszowanymi dokumentami.

Podrabianie dokumentów lub posługiwanie się nimi grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności.

