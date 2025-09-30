- Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w Lublinie ujęli 22-letnią kobietę.
Lubelscy funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei zatrzymali 22-letnią obywatelkę Ukrainy, która próbowała wykorzystać podrobioną legitymację szkolną podczas podróży pociągiem PKP Intercity. Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu. Podczas rutynowej kontroli biletów kierownik pociągu poprosił pasażerkę o okazanie dokumentu uprawniającego do zniżki. Przedstawiona legitymacja szkolna wzbudziła jego wątpliwości – brakowało w niej zabezpieczeń, takich jak hologramy i mikrowłókna.
W tej sytuacji do interwencji wezwano funkcjonariuszy z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Lublinie. Mundurowi szybko ustalili, że 22-latka próbowała wprowadzić w błąd obsługę pociągu, posługując się fałszywym dokumentem.
- W toku dalszych czynności okazało się, że kobieta nabyła legitymację od nieznanego mężczyzny, który prawdopodobnie wyrabia takie dokumenty - przekazał st. insp. Piotr Żłobicki ze Straży Ochrony Kolei.
Zatrzymana obywatelka Ukrainy została przekazana policji, która prowadzi dalsze postępowanie w tej sprawie.
To nie pierwszy tego typu incydent w ostatnim czasie. Funkcjonariusze SOK w Lublinie poinformowali, że niedawno ujawnili dwa inne przypadki, w których również obywatele Ukrainy posługiwali się sfałszowanymi dokumentami.
Podrabianie dokumentów lub posługiwanie się nimi grozi karą do 5 lat pozbawienia wolności.