19-latek aresztowany za napad na sklep. Wcześniej zaatakował swojego ojca

W miniony czwartek (21.11) policjanci z Lublina otrzymali zgłoszenie o rozboju dokonanym w sklepie spożywczym. Sprawca ukradł kasetkę z pieniędzmi. - Pracownik poinformował, że do sklepu wbiegł mężczyzna z zasłoniętą twarzą oraz założonym na głowę kapturem. Następnie używając noża grozi kasjerce. Kiedy udało mu się wyrwać kasetkę z pieniędzmi wybiegł ze sklepu porzucając nóż - informuje starszy posterunkowy Alicja Karpińska.

Sprawcą rozboju okazał się 19-letni mieszkaniec Lublina. Został on zatrzymany w swoim domu. Podczas przeszukania w jego pokoju znaleziono skradzioną kasetkę z pieniędzmi. - Jak się okazało, kilka dni wcześniej usiłował dokonać kradzieży z włamaniem do innego sklepu na terenie miasta. Ponadto wobec młodego mężczyzny zostały wszczęte dwie procedury niebieskiej karty oraz wydany zakaz zbliżania się do obojga rodziców, ponieważ stosował wobec nich przemoc. Pod koniec października ugodził ojca nożem powodując u niego obrażenia poniżej dni 7 - kontynuuje oficer prasowy.

19-latek usłyszał trzy zarzuty. Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

