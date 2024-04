18-letnie Natalia i Alicja zginęły w tragicznym wypadku. Prawo jazdy miała od miesiąca

Tragiczny wypadek

18-letnia Natalia miała prawo jazdy od miesiąca. Ona i Alicja zginęły w tragicznym wypadku. Dziewczyny znały się od urodzenia

mucha | vera 10:21

Młodzi ludzie, którzy w czwartek po południu wychodzili z lekcji w Zespole Szkół nr 2 w Dęblinie bez wyjątku ubrani byli na czarno. Zrobili to po to, żeby pokazać jak bezbrzeżnie im smutno. Dokładnie dzień wcześniej o tej porze ich koleżanki Natalia C. (+18 l.) i Alicja B. (+18 l.) wspólnie z trójką innych uczniów ruszali autem spod szkoły w drogę do domu. Po kilku kilometrach peugeot Natalki roztrzaskał się na drzewie.