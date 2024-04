Trzy osoby w szpitalu

18-latka zdała prawo jazdy, ale egzamin na drodze oblała. Fiat dachował w rowie

at 21:45 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Niespełna jeden dzień cieszyła się prawem jazdy 18-latka z gminy Krzywda (powiat łukowski), a już może stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Wszystko dlatego, że doprowadziła do dachowania auta. Zarówno ona, jak i jej pasażerowie trafili do szpitala. Na szczęście ich obrażenia nie zagrażają życiu.