17-latek zniknął po kolędowaniu. Nocna akcja służb

2025-12-28 11:40

Szczęśliwie zakończyły się nocne poszukiwania 17-letniego mieszkańca gminy Strzyżewice. Młody mężczyzna zaginął po tym, jak oddalił się od grupy, z którą brał udział w kolędowaniu. Akcja poszukiwawcza była prowadzona w trudnych warunkach pogodowych i od początku miała wysoki priorytet.

Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

Zaginięcie nastolatka zgłosiła rodzina. Bliscy początkowo próbowali odnaleźć go na własną rękę, jednak bez skutku. Brat zaginionego, który uczestniczył w kolędowaniu, wrócił do domu, ale nie potrafił wskazać miejsca, w którym mógł przebywać 17-latek. Dodatkowym utrudnieniem był fakt, że młody mężczyzna nie miał przy sobie telefonu komórkowego.

W nocy do działań włączyli się policjanci z komisariatu w Bychawie oraz druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej. Funkcjonariusze wykorzystywali specjalistyczny sprzęt, a ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne szybkie odnalezienie nastolatka było kluczowe dla jego bezpieczeństwa.

Przełom nastąpił podczas pracy policyjnego psa tropiącego. Przewodnik psa odnalazł zaginionego w miejscowości Osmolice Pierwsze. 17-latek leżał w przydrożnym rowie. Był wyziębiony, dlatego na miejscu udzielono mu niezbędnej pomocy medycznej. Dzięki sprawnej współpracy służb oraz szybkiej reakcji akcja zakończyła się szczęśliwie, a życie i zdrowie nastolatka nie są zagrożone.

