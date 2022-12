Makabryczny wypadek pod Lublinem. 14-latkę potrącił bus i przejechał ford

Aktualizacja godz. 22.45

Policja w Lublinie apeluje do wszystkich osób, które były światkami potrącenia 14-latki w Żabiej Woli, by zgłaszały się pod numer telefonu 112 lub bezpośrednio do policjantów z KMP w Lublinie: 47 811 41 69, co można zrobić również anonimowo. Mundurowi proszą również o kontakt kierowców, którzy w piątek, 16 grudnia, w godzinach 6:50-7:30, podróżowali drogą powiatową 2277L, pomiędzy Lublinem a Żabią Wolą, i mieli wideorejestrator.

Funkcjonariusze z Lublina zamieścili również zdjęcia poszukiwanego busa (jest w GALERII).

- Szukamy kierowcy tego busa. Zabezpieczyliśmy monitoring w pobliżu miejsca wypadku w Żabiej Woli, który zarejestrował przejeżdżającego ciemnego busa. Kierujący tym pojazdem dzisiaj rano na przejściu przy szkole potrącił 14-latkę i uciekł z miejsca zdarzenia. Dziewczynka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Sprawcę wypadku poszukują lubelscy policjanci - czytamy na profilu facebookowym Policji Lubelskiej.

Wcześniej pisaliśmy:

Bus potrącił 14-latkę na oznakowanym przejściu dla pieszych, po czym przejechał po niej ford - to kulisy wypadku, do którego doszło w piątek, 16 grudnia, w godzinach porannych, w Żabiej Woli pod Lublinem. Jak wstępnie informuje policja, dziewczynka przechodziła przez pasy w pobliżu znajdującej się tam szkoły podstawowej, gdy doszło do uderzenia przez busa. Poszkodowana została odrzucona prosto pod nadjeżdżającego z przeciwka forda, który najechał na nią, w wyniku czego znalazła się ona pod pojazdem. - 14-latka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala - informuje młodsza aspirant Małgorzata Skowrońska z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Kierowca busa poszukiwany przez policję

Jak dodaje, trwają poszukiwania kierowcy busa, który uciekł z miejsca wypadku, nie udzielając pomocy poszkodowanej. Na miejscu pozostała kierująca fordem - kobieta była trzeźwa.

- Mundurowi ustalają szczegółowe okoliczności tego groźnego zdarzenia - dodaje Skowrońska.

